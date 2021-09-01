Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
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Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları

Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip şehri Gümüşhane'de gün doğumu ve gün batımlarında oluşan sis denizleri yüksek yaylalardan seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip şehri Gümüşhane'de gün doğumu ve gün batımlarında oluşan sis denizleri yüksek yaylalardan seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Yaz aylarında sıcak ve nemli havadan uzaklaşmak için 2 bin metre rakımın üzerindeki dağların zirvelerine ve yamaçlarına kurulu yaylalara akın eden vatandaşlar hem serin havanın tadını hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Kayıtlı 430'dan fazla yaylası bulunan şehirde özellikle Kürtün ilçesinde gün doğumu ve gün batımlarında hemen hergün oluşan sis denizi ise fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Gün batımının eşsiz manzarasını sis denizinin üzerinden dronesiyle görüntüleyen Serkan Özdemir, Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye'nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı 'Canlı ağaç müzesi' olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları, Çıkrıkdüzü, Kütüklüyurt ve İbrahimalanı yaylalarının sisli halini sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok sayıda görüntüleme ve beğeni aldı.

Kürtün ilçesinin dağlarında yaz aylarında hemen her gün bu manzarayla karşılaşılabileceğini ifade eden Özdemir, paylaştığı fotoğraf ve videoların sosyal medyada çok fazla ilgi gördüğünü söyledi. İlçe merkezine 30 dakika mesafede yer alan bu yaylalardan gözlenen manzaraları görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini ifade eden Özdemir, elinden geldiğince bu tür güzellikleri paylaşıp Gümüşhane'nin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

(Recep Ergin/İHA)

Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları
Gümüşhane'den eşsiz sis denizi manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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