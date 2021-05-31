"Gümüşhane Deleme Peyniri" coğrafi işaret aldı
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"Gümüşhane Deleme Peyniri" coğrafi işaret aldı

'Gümüşhane Deleme Peyniri' coğrafi işaret aldı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinden "Gümüşhane Deleme Peyniri"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bildirildi.

Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinden "Gümüşhane Deleme Peyniri"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bildirildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, kente özgü ürünlerin tescil edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde GTSO olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna çok sayıda coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Başvurulardan birinin de "Gümüşhane Deleme Peyniri" ile ilgili olduğunu aktaran Akçay, yapılan incelemelerin ardından bu peynirin Gümüşhane'ye özgü coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bilgisini paylaştı.

"Gümüşhane Deleme Peyniri"nin de coğrafi işaret almasıyla kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 10'a yükseldiğine dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Gümüşhane Deleme Peyniri için gerekli tescil süreci tamamlandı ve coğrafi işaret belgemiz elimize ulaştı. Şehrimize özgü bu kültürel değerlerin ve yöresel lezzetlerin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesinin, o ürünlerin yöresel bir marka haline getirilerek geleceğe aktarılması açısından çok önemli olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca tescil edilmiş ve marka değeri kazanmış ürünler üreticilerine de önemli bir ekonomik katma değer sağlamaktadır. Bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticilerini koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu önemli çalışmaları yürütürken bizlere sürekli destek vererek, büyük emek ve özveri gösteren Karadeniz Teknik Üniversitesinde görevli Gümüşhaneli hemşerimiz Prof. Dr. Oktay Yıldız hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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