Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel
Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gümüşhane'nin Torlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurarak arama yaptı.

Aracın arka koltuğuna gizlenmiş 36 tablet halinde toplam 499 sentetik ecza hap ile 10.87 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobildeki T.T. ile S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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