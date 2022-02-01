GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 2019'dan itibaren hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine, yapımına 2017'de başlanan Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin 2019'da tamamlandığını söyledi.

Hasanbey Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin metrekare alana kurulu barınağın ihale bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğunu belirten Çimen, Tarım ve Orman Bakanlığının barınağa yüzde 40 katkı verdiğini ifade etti.

Çimen, barınağın şehrin en güzel noktasında ve güneşin en bol olduğu yerde yapıldığına dikkati çekerek, 3 yıldır sokak hayvanlarına hizmet verildiğini aktardı.

Her yıl 3'ü veteriner hekim 7 personelle yaklaşık 500 sokak hayvanın bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığını kaydeden Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında başıboş ve bakıma muhtaç hayvanları barınağımıza alıp kısırlaştırma operasyonları yapıyoruz. Daha sonra kuduz ve uyuz aşıları yapılıyor. Hayvan barınağımızda kedi, köpek kabulü ve bunun yanında da hayvan sahiplendirmeyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Hayvanlar kısırlaştırılıp gerekli aşı ve küpelemeleri yapıldıktan sonra barınakta 15 gün süreyle kontrol amaçlı tutuluyor."

Başkan Çimen, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının, belediyenin yem desteğinin yanı sıra hayvanseverlerin yardımları ile restoran ve yurtlardan aldıkları yemek artıklarıyla sağlandığını da kaydetti.

Rehabilitasyon merkezi içinde hayvan mezarlığı da yapıldığını belirten Çimen, hayvanların öldüğü zaman buraya gömüldüğünü söyledi.

Yasaklı ırk köpekler hayat boyu bakılıyor

Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Uğur Bilgiç ise topladıkları bakıma muhtaç sokak hayvanlarını 15 günlük karantina sürecine tabi tuttuklarını ifade ederek, "Hayvanların herhangi bir rahatsızlığı yoksa kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz. Bunu takip eden 15 günlük süreçte sahiplendirebiliyorsak sahiplendiriyoruz, sahiplendiremiyorsak kanun çerçevesinde aldığımız bölgeye bırakıyoruz." dedi.

Barınakta 4 yasaklı ırk köpek bulunduğunu kaydeden Bilgiç, "Bunlarda da eğer hayvan sahibi bakımı devam ettirecekse kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Eğer hayvan sahiplenilmeyecekse barınağa bırakılıyor, kısırlaştırma işleminin ardından bu hayvanlar ölene kadar barınakta bakılıyor. Bu süreçten sonra bu ırklara herhangi bir sahiplendirme programı uygulanmıyor." diye konuştu.