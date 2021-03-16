Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:05
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kente uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları araçta, uyuşturucu özelliği bulunan 371 sentetik hap ele geçirdi.

Haplara el koyan ekipler, araçtaki T.A, N.F.N, E.A. ve T.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:07:53. #1.14#
title