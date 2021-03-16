Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
16.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:05
Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kente uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda durdurdu.
Ekipler, arama yaptıkları araçta, uyuşturucu özelliği bulunan 371 sentetik hap ele geçirdi.
Haplara el koyan ekipler, araçtaki T.A, N.F.N, E.A. ve T.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara