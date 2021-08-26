Gümüşhane'de tarihi "Sarı Mektep" restore edilmeye başlandı
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Gümüşhane'de tarihi "Sarı Mektep" restore edilmeye başlandı

Gümüşhane'de tarihi 'Sarı Mektep' restore edilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de 142 yıl önce inşa edilen ve "Sarı Mektep" olarak bilinen eski okul binasının restorasyonuna başlandı.

Gümüşhane'de 142 yıl önce inşa edilen ve "Sarı Mektep" olarak bilinen eski okul binasının restorasyonuna başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yer alan ve döneminin taş yapı mimari özelliklerini yansıtan okul binasının restorasyonu için Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında İl Özel İdaresi'nce yüklenici firmaya yer tesliminin ardından okulda çalışma başlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Taşbilek, tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki 142 yıllık sivil mimari örneği yapının önemli tarihi ve kültürel eserlerden biri olduğunu söyledi.

İlgili mahallede ayrıca çok sayıda tescilli eser ve sivil mimari örneklerinin yer aldığını anımsatan Taşbilek, şunları kaydetti:

"Tarihi Sarı Mektep'in restorasyonu başladı. Restorasyon çalışmaları ile yapının taşıyıcı ayakları, binanın zarar gören duvarları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yapılarak Kent Belleği Müzesi ve kütüphane, kitap kafe olarak halkımızın hizmetine kazandırmayı düşünmekteyiz. Bir kısım ödeneği Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından karşılanacak proje tarihi mahalleye çok büyük değer katacak. Alanda gerçekleştirilen, tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında yapımı devam eden ve planlanan restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının hızlı, nitelikli ve amacına uygun tamamlanması için tüm kurumların çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz."

Gümüşhane'de tarihi 'Sarı Mektep' restore edilmeye başlandı
Gümüşhane'de tarihi 'Sarı Mektep' restore edilmeye başlandı
Gümüşhane'de tarihi 'Sarı Mektep' restore edilmeye başlandı
Gümüşhane'de tarihi 'Sarı Mektep' restore edilmeye başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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