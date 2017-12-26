Gümüşhane'de Sydv Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Yapıldı

Gümüşhane Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üye seçimi yapıldı.



Vali Okay Memiş, Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen seçim öncesi yaptığı konuşmada, köylerde evleri oturulamayacak durumda olan vatandaşların tespit edilerek evlerinin yapılacağını söyledi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile devletin vatandaşlara yardımda bulunduğunu dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti:



"Ben meslek hayatım boyunca bu yardımları kısmadım ve bunun da çok faydasını gördüm.



Projeler yapılmasını hep tavsiye ettim ve kendim de öyle uyguladım. Devlet verdikçe kazanır. Köylerde maddi durumu zayıf olan vatandaşları tespit edip onların evlerini yapalım. Biz malzemelerini verelim, onların evlerini biz yapalım veya diğer eksikleri neyse karşılayalım."



Vali Memiş, köylerde yaşanan sıkıntıların sırasıyla giderileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bir köyün temel ihtiyaçları nedir? Sağlıklı içme suyu, yol, sonra da diğer hizmetler. Şu köy konakları için bizi sıkıştırmayın. Paramızı çarçur ettirmeyin. Üç kuruşluk paramızı daha acil şeylerde harcayalım. Köyün bütün suyu, yolu, elektriği var, ondan sonra gidiyor, köy konağını yapalım diyor. Öbür köylü adam mağdur, daha yolunu yapmamışız. Yapalım da sırası geldiğinde yapalım."



Vali Memiş, Mescitli, Akçakale ve Tekke köylerini il merkezine bağlayacaklarını dile getirerek, "9 milyar yatırım almış tüneller ve barajlar şehriyiz adeta. Her geçen gün ileriye gidiyoruz fakat gücümüzün yetmediği bir alan var. Cep telefonları köylerde iyi çekmiyor, il dışından gelen vatandaşlar köylerde çok kalamıyor. Bununla ilgili çalışma yapacaklar. Hükumetimiz gerekli adımları atacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan seçimle SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine Ardıç Köyü Muhtarı Davut Günay seçildi.