Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
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Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı

Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Kaymakamlık tarafından 6 şehidin adına köylerinde özel çeşme yaptırılarak suları akıtıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Kaymakamlık tarafından 6 şehidin adına köylerinde özel çeşme yaptırılarak suları akıtıldı.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş tarafından başlatılan çalışma ile özel olarak yapılmış çeşmelerin montajları tamamlandı.

Başta yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp 24 yaşında şehit edilen sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz olmak üzere Şehit Piyade Onbaşı Tamer Özdemir, Şehit Komiser Yavuz Selim Şahin, Şehit Astsubay Engin Sivri, Şehit Piyade Er Şenol Özkan ve Şehit Polis Memur Serdar Oğur adına yapılan çeşmelerin tamamı faaliyete geçirildi.

Çeşmelerin tamamı şehitlerin doğdukları köylerinde yapılırken şehit aileleri ve yakınları ise bu anlamlı çalışma için Kaymakam Karakaş'a teşekkür ederek, "Şehitlerimizin baba ocaklarında yapılan bu çeşmeler onların adlarının ölümsüzleşmesi için çok anlamlı ve güzel bir çalışma oldu. Emek veren, düşünen ve hayata geçiren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı
Gümüşhane'de şehitler adına 6 çeşme yaptırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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