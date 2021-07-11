GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
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GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de akşam etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar meydana geldi.

Gümüşhane'de akşam etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar meydana geldi.

Kısa süreli sağanak nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Çayırardı, Pirahmet ve Tekke köyleri ile Kelkit ilçesinin Deredolu beldesinde sel suları nedeniyle bazı yerlerde yola toprak taşındı, kısa süreli ulaşıma kapanan yollarda hasar oluştu.

Gümüşhane-Bayburt, Kelkit-Gümüşhane ile köy yolları, biriken malzemelerin ekiplerce temizlenmesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Taşkınlar nedeniyle dere yatağına yakın yerlerdeki bazı bahçeler ve ahırları su bastı.

Öte yandan, kent merkezinde Harşit Çayı'nın kenarına düşen topu almak için çayın kenarına inen ve çıkamayan iki genç, Gümüşhane itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla çıkarıldı.

GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
GÜMÜŞHANE - Sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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