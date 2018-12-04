Gümüşhane'de Özel Öğrencilerden Özel Gösteri

Gümüşhane Özel Gümüş İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri geleneksel hale getirdikleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleriyle izleyenlere parmak ısırttı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen ve Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte ilk olarak fuaye alanında özel öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salon programında ise özel öğrenciler bir yıllık emekleri sonucunda sahnede çeşitli gösteriler sahneledi.

Karadeniz horon ekibi, ritim ve lirik dans gösterisi, bale gösterisi, modern dans gösterisi, mehteran takımı, işaret diliyle "Sev kardeşim" parçasını seslendiren özel öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ise skeçlerle engelli bireylerin toplum içerisinde ve iş dünyasında sürekli karşılaştığı sorunları sahneye yansıtması izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlikte konuşan kurumun kurucu müdürü Sibel Kandaz Olgun, öğretmen ve öğrencilerin bu programa çok özel bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımızın hiçbir tiyatral eğitimleri yokken kendi yazıp oynadıkları skeçleri oldu. Ben onları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz sürekli bize etkinlikleri soruyorlar. Ne zaman yapacağız diye. Bu etkinliği artık gelenekselleştirdik. Öğrencilerimiz o kadar istekliler ve sahneyi seviyorlar ki yapmasak olmazdı, onları kıramazdık. Öğrencilerimize, velililerimize, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE