GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de anaokulu öğrencilerine trafik bilincinin artırılması amacıyla uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Cengiz Erkan Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimde, öğrenciler akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Trafik polisleri tarafından trafik kazalarında sıfır can kaybına ulaşmak amacıyla verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler hem trafik kurallarını hem de trafik işaretlerini öğreniyor.

Sinyalizasyon sistemleri, üst geçitler, yaya geçitleri, ambulans, itfaiye ve AFAD araçlarının yer aldığı eğitim alanında, 5-11 yaş gurubundaki 2 bin 958 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, trafik kurallarının uygulamalı ve daha kalıcı hale getirilmesi amacıyla verilen teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, öğrencilere kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Taşbilek, gazetecilere, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi ve farkındalığının oluşturulması amacıyla eğitimlerin verildiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de trafik bilincinin öncelikli bir durum olduğuna dikkati çeken Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak eğitim süreçlerinin, daha sonra önemli denetimlerinin, en son noktada da ise caydırıcılık sisteminin uygulandığı bir sistem. Burada ki amaç insanı önceleyen, insanın öne çıktığı bir trafik anlayışı. Biz de Bakanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu parkı 2019 yılında yapmıştık. Maalesef pandemi koşulları nedeni ile çok istenilen düzeyde hizmet veremedik. Şimdi pandeminin de olumsuz etkilerinin ortadan kalması, çocuklarımızın okulları ile buluşması vesilesiyle ilimizde anaokulları ve ilkokullar olmak üzere tüm çocuklarımızı oldukça önemli olan trafik konusunda bilinçlendiriyoruz."

Taşbilek, eğitimlerin gerekli planlar dahilinde her gün belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımızdan şunu istiyoruz. Anne babalarınız araçlarına bindiği zaman özellikle yaya geçitlerine geldiğinde onları uyarmalısınız. 'Anneciğim, babacığım, lütfen yaya geçitlerinde dikkatli olalım, yayalara öncelik verelim. Diğer araçlara karşı saygılı olalım. Trafikte kurallara uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Emniyet kemerimizi takarsak hayata bağlanacağız, sevdiklerimizi ve başkalarının sevdiklerini koruyacağız.' diyelim. Bizim için en önemli nokta evlatlarımızın geleceği. Yavrularımızın bu yaşta bu şekilde bilinçlenmesi bizim ilerleyen yıllarda da dünyada öne çıkmamızı sağlayacaktır." diye konuştu.