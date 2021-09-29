GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Gümüşhane'de anaokulu öğrencilerine trafik bilincinin artırılması amacıyla uygulamalı trafik eğitimi verildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de anaokulu öğrencilerine trafik bilincinin artırılması amacıyla uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Cengiz Erkan Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimde, öğrenciler akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Trafik polisleri tarafından trafik kazalarında sıfır can kaybına ulaşmak amacıyla verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler hem trafik kurallarını hem de trafik işaretlerini öğreniyor.

Sinyalizasyon sistemleri, üst geçitler, yaya geçitleri, ambulans, itfaiye ve AFAD araçlarının yer aldığı eğitim alanında, 5-11 yaş gurubundaki 2 bin 958 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, trafik kurallarının uygulamalı ve daha kalıcı hale getirilmesi amacıyla verilen teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, öğrencilere kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Taşbilek, gazetecilere, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi ve farkındalığının oluşturulması amacıyla eğitimlerin verildiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de trafik bilincinin öncelikli bir durum olduğuna dikkati çeken Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak eğitim süreçlerinin, daha sonra önemli denetimlerinin, en son noktada da ise caydırıcılık sisteminin uygulandığı bir sistem. Burada ki amaç insanı önceleyen, insanın öne çıktığı bir trafik anlayışı. Biz de Bakanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu parkı 2019 yılında yapmıştık. Maalesef pandemi koşulları nedeni ile çok istenilen düzeyde hizmet veremedik. Şimdi pandeminin de olumsuz etkilerinin ortadan kalması, çocuklarımızın okulları ile buluşması vesilesiyle ilimizde anaokulları ve ilkokullar olmak üzere tüm çocuklarımızı oldukça önemli olan trafik konusunda bilinçlendiriyoruz."

Taşbilek, eğitimlerin gerekli planlar dahilinde her gün belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımızdan şunu istiyoruz. Anne babalarınız araçlarına bindiği zaman özellikle yaya geçitlerine geldiğinde onları uyarmalısınız. 'Anneciğim, babacığım, lütfen yaya geçitlerinde dikkatli olalım, yayalara öncelik verelim. Diğer araçlara karşı saygılı olalım. Trafikte kurallara uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Emniyet kemerimizi takarsak hayata bağlanacağız, sevdiklerimizi ve başkalarının sevdiklerini koruyacağız.' diyelim. Bizim için en önemli nokta evlatlarımızın geleceği. Yavrularımızın bu yaşta bu şekilde bilinçlenmesi bizim ilerleyen yıllarda da dünyada öne çıkmamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

 Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Gökhan Töre Stefan Kuntz Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÜMÜŞHANE - Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:34:58. #1.17#