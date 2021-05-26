Gümüşhane'de Kovid-19 vaka artışının, gurbetçiler ve bayram ziyaretlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs haftası verilerine göre, her 100 bin kişide 163,72 ile en çok Kovid-19 vakası görülen il olan Gümüşhane'de, vaka artışlarının bayram öncesi gurbetçi yoğunluğu ile bayram ziyaretlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs haftası verilerine göre, her 100 bin kişide 163,72 ile en çok Kovid-19 vakası görülen il olan Gümüşhane'de, vaka artışlarının bayram öncesi gurbetçi yoğunluğu ile bayram ziyaretlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Vali Kamuran Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, tam kapanma öncesi 2 günde büyükşehirlerde yaşayan Gümüşhanelilerin önemli ölçüde kente geldiğini söyledi.

Bu süreci önceden görerek önemli tedbirler aldıklarını, buna rağmen vaka artışı yaşandığını belirten Taşbilek, vaka artışının bayram sonrası döneme denk geldiğini aktardı.

Taşbilek, bayram dönemine yönelik yaptıkları her türlü ikaza, bilgilendirme çalışmalarına rağmen bayram sürecinde aile, akraba, komşu ve diğer yakınlarla bayramlaşmanın etkisi olduğu kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Çünkü bu sayılar bayram döneminin hemen akabindeki haftayı işaret ediyor. Kademeli normalleşme sonrası dışardan ilimize vatandaşlarımızın geliş süreci ve yaylalarımızın açılmasıyla yayladaki vatandaş hareketliliğinden kaynaklı bir vaka artışı olduğunu da değerlendirmekteyiz." dedi.

"İlimiz düşük nüfuslu olduğu için bu rakam bizim değerimizi çok yükseltiyor"

Vatandaşın, kademeli normalleşme dönemini tam normalleşme gibi algılamaması gerektiğini vurgulayan Taşbilek, tedbirler noktasında azami özen gösterileceğini kaydetti.

Taşbilek, kentte vaka sayılarının son 1,5 aydır düşüş eğiliminde olduğunu ancak önceki hafta yükseliş yaşandığını belirterek, "100 binde 109'a kadar düşmüştük, bu hafta 163 seviyesine geldi. Bunun rakamsal ifadesi, Gümüşhane özelinde günlük 10-12 vakaya tekabül ediyor. İlimiz düşük nüfuslu olduğu için bu rakam bizim değerimizi çok yükseltiyor." diye konuştu.

Bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hastanede normal serviste yatan 15, yoğun bakımda 2 hasta olduğu, entübe hastalarının bulunmadığına işaret eden Taşbilek, tedbirleri, hiç hasta olmaması yönünde uygulama gayretinde olduklarını söyledi.

Taşbilek, sürecin bundan sonra tedbirler noktasında daha dikkatli izleneceğine dikkati çekerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında azami özen göstermeleri çağrısında bulundu.

"Gurbetçilerimiz yaylalarımıza, köylerimize akın etti"

Kentte eczacılık yapan Emrah Elmahti de bayram öncesi kentte ciddi bir hareketlilik gözlemlediklerini belirtti.

Vaka sayısının artmasında kente dışardan gelen gurbetçilerin etkisine işaret eden Elmahti, "Gurbetçilerin gelişi burada nüfusu artırdı ve pozitif vaka sayısı da arttı. Yayılım çok oldu. Zaten kısıtlama sonrası caddelerde yoğunluk görülüyordu. Temas artınca vaka sayısı attı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Ersin Gür de kentte Kovid-19'a yönelik gerekli tedbirlerin alındığını ve sıkı denetim uygulandığını ancak buna rağmen vaka artışı yaşandığını ifade etti.

Vaka artışında en büyük etkinin gurbetçi nüfus olduğunu kaydeden Gür, "Bayram öncesi gelen gurbetçilerimiz yaylalarımıza, köylerimize akın etti. Kendi araçlarıyla gelenlerde sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak toplu taşıma ile gelenlerden bir yayılma olabilir. Bu artış da bizi, esnafı, vatandaşı tedirgin ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara