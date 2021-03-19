Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

19.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:57

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.

Oldukça yüksek ve sarp kayalıklar içerisindeki mağarasından 3 yavrusuyla birlikte çıkan dev anne ayının yavrularıyla oynaması ve otlaması kameralara takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan görüntülerde boz ayıların ağaçların dalları ve toprağı eşeleyerek bulmaya çalıştığı otları yediği gözlendi.

Anne ayının yavrularını başta insan unsurları olmak üzere diğer tehlikelerden korumak için çevresini dikkatli bir şekilde gözlemlediği dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman yürümekte güçlük çeken yavrularına yardım ettiği de fark edildi.

Bir süre sonra yavrularını koruma içgüdüsüyle endişeli bir şekilde mağarasına geri dönen anne ayı ve yavrularının her hali kameralara yansıdı.

Koruma altında olan ve avlanması yasak olan yaban hayvanlarından birisi olan boz ayıyı vurmanın cezası güncel rakamlarla 30 bin TL.

(Recep Ergin/İHA)

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:00:48. #1.16#
title