GÜMÜŞHANE - Kış uykusundan anne ayı ve 3 yavrusu kameraya yansıdı
19.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:24
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.
Kentin Şiran ilçesi kırsalında kaçak avcılıkla mücadele çalışması yürüten ekipler, kırsaldaki bir mağarada hareketlilik gözlemledi.
Mağarayı gözlem altına alan ekipler, sarp kayalıklarda kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bir ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.
Görüntülerde, kış uykusundan uyanan ayı ve yavrularının yiyecek arayışları ile toprağı eşelediği anlar yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı