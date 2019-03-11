Gümüşhane'de Kaya Düşmesi ve Patlatma 4 Eve Zarar Verdi

Gümüşhane'de kaya düşmesi ve patlatma nedeniyle taş çarpması sonucu 4 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi, Kebir Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçası, yazlık olarak kullanılan eve çarptı.

Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Oltanbey Mahallesi Altınpark Evleri Sitesi'nin arka tarafında devam eden AFAD yerleşkesi inşaatında patlatma yapıldığı sırada bazı taşlar, C blok 2'inci ve 3'üncü kattaki 3 eve sıçradı.

Küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayda evlerin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, AFAD yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA