Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kentin eski yerleşim yerleri tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde de kar güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

Yağışın sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.