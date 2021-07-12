Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçe merkezinden Altınpınar köyü Nohutlu Mahallesindeki evlerine giden Kamil Yüksel (76) yönetimindeki 29 AG 007 plakalı kamyonet mahalleye yakın bir noktada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Oldukça dik ve engebeli arazide taklalar atarak yuvarlanmaya başlayan aracın sürücüsü Yüksel, yoldan 50 metre aşağıda bulunurken araçta bulunan kardeşi Nazlı Kurt (74) ve eşi Seher Yüksel (78) hurdaya dönen araçta ön koltuğun olduğu kısımda sıkıştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken araçta sıkışan yaralılar bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Jandarma, Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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