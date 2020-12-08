Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi
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Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi

08.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:15

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi Vali Taşbilek vatandaşlardan misafirliğe gitmemeleri konusundaki uyarılarına devam ediyor Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Salı pazarında geniş kapsamlı yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Vali Taşbilek vatandaşlardan misafirliğe gitmemeleri konusundaki uyarılarına devam ediyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Salı pazarında geniş kapsamlı yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti kapsamında Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer yetkililerle 15 Temmuz Zafer Meydanında kurulu salı pazarında incelemelerde bulunan Vali Taşbilek hem vatandaşlara hem pazar esnafına maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı, misafirliğe gitmemeleri ve misafir kabul etmemeleri noktasında uyardı.

Pazar yerindeki denetiminin ardından köy ürünleri pazarı, çay ocakları, ulusal marketler, berberleri denetleyen Vali Taşbilek, "Bugün pazar yerimizi, kalabalık olan yerlerimizi denetleme amacıyla sahadayız. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha mesafeye dikkat etmeleri. Maskemizi takıyoruz, evlerdeki komşuluk ilişkilerimize dikkat edelim, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim diyoruz. Bu süreç bizim için çok önemli. Gümüşhaneli vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz" dedi.

Diğer yandan Vali Taşbilek'in talimatıyla başlatılan anons uygulaması kapsamında Salı pazarının kurulduğu alanda bekleyen polis araçlarından "Saygıdeğer vatandaşlarımız bilindiği üzere Covid-19 virüsü kapalı ortamlarda hızlı yayılmaktadır. Lütfen bu süreçte misafirliğe gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterelim" anonsu yapılıyor.

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi
Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi
Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi
Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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