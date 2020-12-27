GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

27.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:47

Gümüşhane'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Hafriyat malzemesi almak üzere Giresun'dan Gümüşhane'ye gelen Zeki Üzer'in (37) kullandığı 28 AAE 813 plakalı tır, Kürtün Kavşak Tüneli yakınlarında buzlanan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, çevredekilerce bölgeye yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Üzer, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
GÜMÜŞHANE - Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:47:17. #1.15#
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