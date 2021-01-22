Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

22.01.2021 02:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 03:02
Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane'de bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Gümüşhane'de bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Kent merkezindeki Hacıemin Mahallesi'nde, Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait evin bacası gece saatlerinde tutuştu. Bacanın tutuştuğunu fark eden Hasan Özcan, annesi ve diğer yakınlarını dışarıya çıkardı.

Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, çatıdaki otların da etkisiyle hızla büyüyen yangını yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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