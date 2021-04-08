Gümüşhane'de çiftçilere 5 bin 600 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Gümüşhane'de ceviz üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı.

Gümüşhane'de ceviz üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı.

Torul ilçesindeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler Geliştirme Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen törende, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan projeyle elde edilen ceviz fidanları üreticilere dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Gümüşhane'nin dağlık arazisi nedeniyle geniş ovalara sahip olmadığını ve kentte daha çok meyve tarımı yapılabildiğini söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömenin üretiminde önemli bir yere sahip olan ceviz üretimini kentte artırmak için 2015 yılından bu yana ciddi çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Anteplioğlu, çalışmalar kapsamında bugün de 5 bin 600 ceviz fidanının üreticilere dağıtıldığını bildirdi.

Anteplioğlu, cevizin katma değeri yüksek bir ürün olduğunun altını çizerek, "Bu proje dahilinde bir dekardan az dikmemek üzere bu fidanları çiftçilerimize dağıtıyoruz. İstiyoruz ki sayıları artsın. Katma değeri yüksek bir ürün olarak çiftçilerimize katkısı fazla olacak. Pestil ve kömenin üretiminde kullanıldığı için pazar sıkıntısı olmayacak. Pestil üreticilerimiz için de artı bir değer üretilmiş olacak." diye konuştu.

Anteplioğlu, konuşmasının ardından çiftçilere fidan dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara