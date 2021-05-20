Gümüşhane'de bir mahallede Kovid-19 karantinası başlatıldı
Gümüşhane'de bir mahallenin belirli bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Gümüşhane'de bir mahallenin belirli bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nin Cevizli mevkisindeki pozitif vakaların çokluğunun ele alındığı toplantıda, bu mevkide 29 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara