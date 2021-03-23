Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

23.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:15
Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Övündü köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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