Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Gümüşhane'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dibekli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün 13.00'ten itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara