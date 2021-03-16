Gümüşhane'de bir evi kundakladığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de bir evi kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gümüşhane'de bir evi kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Merkeze bağlı Özcan Mahallesi Güzeller Semti Şehit Murat Doğan Sokak'taki boş bir evde önceki gece çıkan yangına, Gümüşhane Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, olay yerinde bulunan tiner kutularından hareketle kundaklama ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve 3 kişinin evi benzin dökerek yaktığını belirleyen ekipler, bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan B.Y, O.O. ve M.A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara