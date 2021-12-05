Gümüşhane'de ayıdan kaçarken uçuruma yuvarlanan çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Gümüşhane'de ayıdan kaçarken uçuruma yuvarlanan çocuk ağır yaralandı

AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de ayıdan kaçarken uçuruma yuvarlanan çocuk ağır yaralandı

Gümüşhane'de, ayıdan kaçmaya çalışırken uçuruma düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, ayıdan kaçmaya çalışırken uçuruma düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

???????Merkeze bağlı Nazlıçayır köyündeki dağlık alanda gezintiye çıkan Abdülsamed Akgül (16), bir ayıyla karşılaşınca kaçmaya başladı.

Dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan Akgül, ağır yaralandı.

Akgül, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.???????

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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