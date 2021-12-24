Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de hastaneye getirdiği yakınıyla ilgilenilmediğini öne süren A.D. (36), acil servisi doktoru Ziya Anıl Eryılmaz'a (26) bağırıp, üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Dr. Eryılmaz, "Her geçen gün hasta sayımız, giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylar da bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor" dedi.

Olay, önceki gece Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. A.D. rahatsızlanan yakınını acil servise getirip, koridordaki sedyeye yatırdı. Bir süre sonra hastasıyla ilgilenilmediğini düşünen A.D., yanına gelen acil serviste görevli pratisyen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'a bağırıp, üzerine yürüdü. Eryılmaz da karşılık verince tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler araya girerek A.D.'yi uzaklaştırdı. Olayın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İfadesi alınan hasta yakını A.D. serbest bırakıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Karabay ise "Doktorumuz Anıl Bey, maalesef şiddete maruz kaldı. Hastasına hizmet ederken hastanın yakını tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak darbedildi. Temennimiz, böyle olayların ülkemizde bir daha olmaması. Vatandaşlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan beklentimiz; uyum içerisinde herkesin hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği bir ortam sağlanması ümidiyle beraber çalışacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşımızın her zaman yanındayız. Bir daha böyle olayların olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.