Gümüşhane'de 410 gram esrar ele geçirildi
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Gümüşhane'de 410 gram esrar ele geçirildi

29.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:05
Gümüşhane'de 410 gram esrar ele geçirildi

Gümüşhane'de 410 gram esrar ele geçirildi.

Gümüşhane'de 410 gram esrar ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbarat faaliyetlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine ulaştıkları B.A'yı takibe aldı.

B.A'nın bindiği otobüsü Akçakale uygulama noktasında durduran polis ekipleri, valizinde yaptıkları aramada 410 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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