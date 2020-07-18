Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı
18.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:46

Gümüşhane'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Gümüşhane-Bayburt karayolunun Kale köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine ilerleyen Çetin Ataş (43) yönetimindeki 24 AA 387 plakalı silobas tır, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen Tuncer Sökmen (34) yönetimindeki 28 DC 217 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Ataş hafif şekilde yaralanırken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sökmen ve aynı araçta bulunan Mustafa Tokmak (29), Hasan Çalık (22) ve Kübra Yılmaz (25) yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu kazadan 2 saat sonra 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke köyü girişinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Tekke köyü Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımında mevkiinde meydana gelen kazada Bayburt istikametine ilerleyen Canberk Özdamar yönetimindeki 29 AK 885 plakalı otomobil, bakım çalışması nedeniyle tek yöne düşürülen bölünmüş yolda karşı yönden gelen Okan Ertürk yönetimindeki 28 BB 222 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 29 plakalı aracın sürücüsü Özdamar ve yanındaki Ziya Dede ile 28 plakalı aracın sürücüsü Ertürk ile eşi Hayriye Ertürk ve çocuğu İrem Ertürk yaralandı.

Kazanın ardından otomobilde sıkışan Hayriye Ertürk AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı Magazin
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 3. Sayfa
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı Dünya
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten sözler
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Karim Benzema Erzurumspor'un şampiyonluğunu, Nusret'i etiketleyerek kutladı
Karim Benzema Erzurumspor'un şampiyonluğunu, Nusret'i etiketleyerek kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Togg Çocuk Fahrettin Koca Erzurumspor Kulübü
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 23:47:31. #1.15#
title