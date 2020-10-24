Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı
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Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı

24.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:13
Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesi Paşapınarı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesi Paşapınarı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.  

Şiran ilçesi Paşapınarı köyünde Covid-19 pozitif vaka ve temaslı sayısının artması üzerine karantina kararı alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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