Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendi

17.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:34
Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendi

Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesinin 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesinin 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

Gümüşhane Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirlen meclis toplantısında 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü belirtildi.

Gümüşhane Belediyesi bütçesinin gelecek yıl için 103 milyon 300 bin lira olarak belirlenip oy birliğiyle kabul edildiği aktarılan açıklamada, 18 birim müdürlüğünün bütçelerinin de ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, amaçlarının Gümüşhane'yi modern ve yaşanılabilir bir şehir statüsüne getirmek olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane'yi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çok iş yaptık, çok güzel hizmetleri yerine getirdik. Ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı projeleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Gümüşhane Belediye Başkanı olarak oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı bütçemizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizleri temin ediyorum ki bu bütçenin her bir kuruşu, her bir lirası, Gümüşhane'de insanlarımızın daha konforlu ve rahat bir şehirde yaşaması için kullanılacaktır. Şeffaf bir şekilde, her an denetlenebilir bir anlayışla ve sorduğunuz her soruya da cevap verecek rahatlıkla bütçemizi kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Haluk Levent Nilgün Belgün
Spor Falcao Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:44:28. #1.14#
title