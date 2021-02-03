Gümüşhane Belediyesi ile kadın girişimci kooperatifi işbirliği protokolü imzaladı
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Gümüşhane Belediyesi ile kadın girişimci kooperatifi işbirliği protokolü imzaladı

03.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:32
Gümüşhane Belediyesi ile kadın girişimci kooperatifi işbirliği protokolü imzaladı

Gümüşhane Belediyesi ile Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gümüşhane Belediyesi ile Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Kooperatifi Başkanı Ayşegül Öznur Parlak'ın katılımıyla belediye binasında imzalanan protokolle belediye, kadın kooperatifine yer tahsisi ve işletme noktasında destek olacak.

İmza töreninin ardından konuşan Çimen, kadın girişimi, istihdam, üretim, kadınların ekonomik hayata aktif şekilde katılması konularını önemsediklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk ve insanların refahına katkıda bulunmak noktasında belediye olarak gayret gösterdiklerinin altını çizen Çimen, kadın kooperatifine her türlü desteği sağlayacaklarını, gerek mekan gerekse işletme desteği anlamında imkanlar ölçüsünde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Ayşegül Öznur Parlak da sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Bu manada kadınların üretip de pazara sunamadıkları el emeği ürünlerin sergilenmesi, satışı, yöresel ürünlerin üretimi ve satışı ile oluşacak gelirin kadınlara aktarılması ile kadın refahına katkı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Parlak, destekleri için bakan Çimen'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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