Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:45
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA'nın

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Çimen, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Çimen, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" ile yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına ilgi gösterdiğini anlatan Çimen, başarılı çalışmalara imza atan AA'nın ülke için nadide ve güvenilir bir haber kaynağı olduğuna işaret etti.

AA'nın değerli çalışanlarının başarılarının devamını dileyen Çimen, "Ülkemizin başarılarını dünyaya duyuran haberciliğin yüz akı AA'nın ve değerli çalışanlarının başarılarının daim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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