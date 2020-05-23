Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, Ramazan Bayramı'nı kutladı
23.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:21

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çimen, mesajında, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren, inancı, ibadeti, tarihi ve kültürü bir arada tutan özel günler olduğunu belirti.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Çimen, şunları kaydetti:

"Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek günlerde tüm sıkıntılarımızın geride kalması, birebir karşı karşıya olduğumuz koronavirüs salgını illetinden kurtulmamıza vesile olması için dualarımızı eksik etmeyelim. Bu virüs yüzünden canlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Çimen, Allah'tan, bayramın İslam coğrafyasında acı, umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumundakilerin yaralarına merhem olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımızda sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını yaşattığımız sürece, hep beraber geleceğe daha iyi yarınlar bırakabiliriz. Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabbimize şükrediyorum."

Bayramın rahat ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını da aktaran Çimen, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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