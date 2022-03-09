Gümüşhacıköy polisinden "Çocuktan Ver Haberi" projesi

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin binadan çıkışı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okula girişi

Polis Ekiplerinin öğrencilere bilgi vermesi

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Süleyman Yalçın'ın konuşması

Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencisi Zeynep Karatepe'nin evlerinde yaşayan anneanne ve dedesine bilgi vermesi Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü "Çocuktan Ver Haberi" projesini başlattı.

Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için "Çocuktan Ver Haberi" projesini başlatan Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki okullara giderek Dolandırıcılık olaylarına karşı çocukları uyararak ailelerine de bilgi vermelerini istediler.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Süleyman Yalcın, AA muhabirine Gümüşhacıköy ilçemizde 2020-2021 yıllarına nazaran suç oranlarımızın yüzde 10 düşüş olmasına rağmen trafik ve dolandırıcılık olaylarında bir artış olduğunu söyledi.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde el broşürü dağıtımı yaparak, muhtarlarız aracılığı ile bilgilendirme yaptıklarını belirten Yalcın, "Gümüşhacıköy Emniyet Müdürümüz Bayram Delak koordinesinde "Çocuktan Ver Haberi" projesini başlattıklarını ifade eden Yalcın şunları söyledi.

"İlçemizdeki öğrenci potansiyelini kullanarak her hane halkına ulaşmayı hedefledik. Ekiplerimizle birlikte İlçemizde bulunan okullara giderek telefon dolandırıcılığı ve trafik suçları hakkında bilgiler verdik. Öğrencilerimize evlere gittiklerinde ailelerine telefon dolandırıcılarına inanmamaları gerektiğini ailelerini arayıp kendilerini asker, polis, savcı ve hakim gibi tanıtıp para talep edenler olduğunda 112 acil çağrı merkezini aramalarını gerektiğini söylemelerini istedik.

Yalcın, "Çocuktan Ver Haberi" projemiz sayesinde dolandırıcılık olayların olaylarını çocuklardan duyan aileler bu konuda dikkatli olacaklarını amaçlıyoruz. Projemize destek Veren Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'e teşekkür ederim dedi.

Şehit Ümit Çoban İlk Okulu Öğrencisi Zeynep Karatepe, evlerinde yaşayan Anneanne ve Dedesine Okullarına polislerin geldiğini ve bizi arayıp kendilerini asker, polis, savcı ve hakim gibi tanıtıp para talep edenler olduğunda telefonu kapatıp hemen 112 acil çağrı merkezini aramamız gerektiğini söylediler. Asker, polis, savcı ve hakim bizden para istemezmiş şeklinde bilgi verdi.