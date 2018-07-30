Gümüşhacıköy Kaymakamı Bulan Köyleri Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Osman Bulan, Ovabaşı, Akpınar ve Güllüce köylerini ziyaret etti.

Sorunları yerinde takip etmek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştiren Bulan, Ovabaşı, Akpınar ve Güllüce köylerinde muhtar ve köy ahalisiyle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde köylülerle sohbet edip, sorun ve taleplerini not alan Bulan, ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, köylerde muhtar ve aza heyeti ve köy halkıyla bir araya gelerek, sorunları tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bulan, ziyaretlerde ortak sorun olarak yol ve su sıkıntısının öne çıktığını ifade ederek, "Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar 15 köyümüzü ziyaret ettik. Diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz." dedi.