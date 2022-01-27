Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, yol açma çalışmalarını inceledi

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği köylerde yol açma çalışmalarını sürdüren İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını takip eden Altınöz, Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İbrahim Kaya'dan bilgi aldı.

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Altınöz, soğuk ve yağışlı havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalarını ve yolculukların ertelenmesini istedi.

Altınöz, "Çalışmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı açıldı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile bağlantısını sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışıyor." dedi.