Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak göreve başladı
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne atanan Bayram Delak göreve başladı.
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne atanan Bayram Delak göreve başladı.
Eski Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Sezgin Çelik'in Merzifon İlçe Emniyetine atanmasının ardından boşalan göreve Bayram Delak atandı.
Göreve başlayan Delak, ilçeye yabancı olmadığını, çeşitli birimlerde uzun yıllar görev yaptığını söyledi.
Delak, asayiş, huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri