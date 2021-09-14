Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak göreve başladı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak göreve başladı

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne atanan Bayram Delak göreve başladı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne atanan Bayram Delak göreve başladı.

Eski Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Sezgin Çelik'in Merzifon İlçe Emniyetine atanmasının ardından boşalan göreve Bayram Delak atandı.

Göreve başlayan Delak, ilçeye yabancı olmadığını, çeşitli birimlerde uzun yıllar görev yaptığını söyledi.

Delak, asayiş, huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Yıldız Tilbe
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:45:20. #1.12#