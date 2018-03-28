Gümüşhacıköy'de Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Gümüşhacıköy Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetleri arasında sunulan en önemli hizmetin eğitim olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yaptıkları işe gönüllerini katmalarıyla gelecek nesillerin daha parlak olacağını ifade eden Çakal, "Sürekli okullarımızı, öğrencilerimiz ziyaret ettik. İmkanlarımız doğrultusunda öğrencilerimize her türlü desteği verdik. Her zaman idareci ve öğretmenlerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Toplantıda, Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Turgut ve okul müdürleri hazır bulundu.