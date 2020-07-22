Gümüş ve Yeşilmen "Bize güvenin ve dua edin" Spor Toto 3. Lig 3. Grupta play off yarı final maçı için Pazarspor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor takım kaptanları Youssef Yeşilmen ve Oktay Gümüş Kırmızı beyazlı camiaya "Bize güvenin dedi"

Youssef Yeşilmen "İnşallah perşembe günü pazarsporu mağlup ederek yolumuza devam edeceğiz, taraftarımız desteğini ve dualarını bizden eksik etmesinler, Takım olarak hedefe kilitlendik. Takımda Arkadaşlık ortamımız da süper" dedi.

Gümüş "Maçlarımızı izleyenler, dışarıdaki insanlar ve taraftarlar da bunu görüyor. Bizim kadromuzun kalitesi belli. Bu oyuncu grubunun neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu işin üstesinden gelecek yetenekte ve güçte olduğumuzu söylüyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyor ve inanıyorum. Onlarda da bu inancı görüyorum bu işi bitirip taraftarımızı mutlu edeceğiz bize güvenin ve dua edin " diye konuştu.

Kaynak: Bültenler