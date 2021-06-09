Gümüş Patenler Filmi
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Gümüş Patenler Filmi

Gümüş Patenler Filmi
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Gümüş Patenler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gümüş Patenler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Saint Petersburg’da yaşayan 18 yaşındaki Matvey, bir fırında çalışmaktadır. İşinden haksız yere atılmasının ardından Matvey, Alex adında bir gencin lideri olduğu bir çeteye katılır. Matvey’in hayatı yolunun aristokrat olan babasının muhafazakar fikirlerine karşı bilim okumak isteyen genç bir kız olan Alisa ile kesişmesiyle bambaşka bir hal alır.

Yönetmen: Michael Lockshin

Senaryo: Roman Kantor

Oyuncular: Fedor Fedotov, Sofya Priss, Kirill Zaytsev, Yuri Borisov, Aleksei Guskov, Severija Janusauskaite, Yuri Kolokolnikov, Timofey Tribuntsev, Aleksandra Revenko

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: The Silver Skates

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 137 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 16.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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