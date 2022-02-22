Gümüş madalya kazanan Gürkan Uğur Yıldız'dan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret

Seydişehir Belediyesi Yıldız Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan sporcu Gürkan Uğur Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Başkan Tutal, kendisini ziyaret eden Gürkan Uğur Yıldız'a hediye takdim etti.

Dereceye giren sporcuyu tebrik eden Tutal, sporcuların genç yaşlarda başarıları kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, başarılarının ekip ruhuyla yapılan çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

İstanbul'da 13-20 Şubat'ta düzenlenen 56 kilo Yıldız Erkek müsabakalarında Gürkan Uğur Yıldız ikincilik başarısı göstererek gümüş madalya kazanmıştı..