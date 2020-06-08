Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş haftaya nasıl başladı? Gümüş döviz fiyatı nedir? Gümüş değerleniyor mu? Gümüş madeni değer kazanıyor!
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Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş haftaya nasıl başladı? Gümüş döviz fiyatı nedir? Gümüş değerleniyor mu? Gümüş madeni değer kazanıyor!

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bir başka değerli maden olan gümüşe olan ilgi arttı. Bir süredir sürekli değer kazanan ve altının tahtını sallayacağı ön sürülen gümüş, düşük maliyetlerle yatırım yapılması nedeniyle vatandaşların dikkatini çekiyor. Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş haftaya nasıl başladı? Gümüş döviz fiyatı nedir? Gümüş değerleniy

Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş haftaya nasıl başladı? Gümüş döviz fiyatı nedir? Gümüş değerleniyor mu? Gümüş madeni değer kazanıyor!
08.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:56

Altın fiyatları uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Ancak altındaki düşüş sınırlı kalınca yatırımcılar rotayı başka değerli madenlere çevirdi. Özellikle son yıllarda yükseliş trendiyle dikkat çeken gümüş yatırımcının yeni gözdesi oldu. Gümüşe talep her geçen gün artarken fiziki gümüş alımlarında çok ciddi yükseliş meydana geldi.

GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Sektör temsilcileri ilerleyen dönemde gümüşün altının tahtını sallayabileceğini iddia ediyor. 2 yıl önce 1,87 TL bandında olan gümüş şu sıralar 3,85 TL bandını izliyor. Gümüş fiyatları geçtiğimiz günlerde 4 TL'yi geçmişti. Fiyatının makul olması yükseliş hızının ise yüksek seyretmesi vatandaşların düşük maliyetlerle geleceğe yatırım yapmasını sağlıyor.

Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş haftaya nasıl başladı? Gümüş döviz fiyatı nedir? Gümüş değerleniyor mu? Gümüş madeni değer kazanıyor!
GÜMÜŞ NE KADAR?

GÜMÜŞ MÜCEVHERAT ARTIYOR

Gümüşün mücevher sektöründe de kullanıma açılması altına olan talebi sınırlayacak. Hali hazırda birçok üretici altın yüzük, kolye, küpe gibi pırlanta ürünlerinde 8 ayara kadar düşük ayarlı altın tercih ediyor. Gümüşteki bu talep patlaması ise sektörün yeni yıldızı olabileceği sinyallerini veriyor.

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