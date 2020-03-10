'Gülümseyin Geliyoruz' projesi depremzede çocukları gülümsetti
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Yakutiye, Elazığ, Güncel

'Gülümseyin Geliyoruz' projesi depremzede çocukları gülümsetti

Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül alan 'Gülümseyin Geliyoruz' projesi bu kez Elazığ'daydı.

10.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:56
'Gülümseyin Geliyoruz' projesi depremzede çocukları gülümsetti

Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül alan 'Gülümseyin Geliyoruz' projesi bu kez Elazığ'daydı. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Grubu Eğitmen Raşit Kına yönetiminde bu kez depremzede çocuklarının bir nebze olsa gülümsemelerini sağladı.


Geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen 'Gülümseyin Geliyoruz' projesi kapsamında tiyatro bu kez depremzede çocukların ayağına götürüldü. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun Aralık Ayının en başarılı ödülünü alan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi bu kez Elazığ'da depremzede çocukların yüzünün gülümsemesini sağladı. Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına yönetimindeki tiyatro ekibi Elazığ'da 500 depremzede çocuğu tiyatro ile buluşturarak onların gülümsemesini sağladı. Minik gönüllere dokunan Kına ve ekibi büyük alkış aldı.


Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına, Elazığ'da 500 çocuğa tiyatro gösterisi yaparak bir nebze olsun onlara moral aşıladıklarını belirtti.


Kına, "Yaklaşık 20 kişilik ekibimle 3 yıldır 140 a yakın köye ve binlerce çocuğa tiyatro oyunu gösterisi yaptık. En son Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için Gençlik ve Spor Bakanlığı ödüllü projesi olan 'Gülümseyin Geliyoruz' projesini uyguladık.İki gün ekibimle beraber Elazığ'da kalıp orada yaklaşık 500 çocuğa psiko sosyal destek amaçlı çocuk tiyatrosu sergiledik" dedi.


Elazığ'da dolu dolu bir gün yaşayan ve depremzede çocukların gönüllerine dokunan Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi alkış aldı. Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden ödül aldıktan sonra ilk anlamlı ziyareti Elazığ'daki depremzede çocuklara gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Ödülün gururunu ve sevincini depremzede çocuklarla paylaştık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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