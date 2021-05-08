Gülüç'te pazar yeri denetimi
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Gülüç'te pazar yeri denetimi

Gülüç'te pazar yeri denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Gülüç beldesinde kurulan semt pazarını gezerek incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Gülüç beldesinde kurulan semt pazarını gezerek incelemelerde bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş'in de semt pazarındaki incelemelerde eşlik ettiği Kaymakam Çorumluoğlu, denetim ve uyarılarda bulundu. İlk günden itibaren en üst düzeyde önlem aldıklarını vurgulayan Başkan Demirtaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kural ve tedbirlere yönelik Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Zabıta ekiplerimiz pazar yeri içerisinde gerçekleştirdiğimiz HES Kodu kontrolü, sigara içmemeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda denetim ve uyarılarda bulunduk. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Benim vatandaşlarımızdan ricam evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları. Evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız."

Öte yandan Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindeki heyet Gülüç'te yapımı süren 24 derslikli ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. - ZONGULDAK

Gülüç'te pazar yeri denetimi
Gülüç'te pazar yeri denetimi
Gülüç'te pazar yeri denetimi
Gülüç'te pazar yeri denetimi
Gülüç'te pazar yeri denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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