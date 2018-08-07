Gülüç'te Mezarlıklar Bakımdan Geçiriliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Örencik Mahallesi'nde bulunan mezarlıklar genişletilerek bakımları yapıldı.

Gülüç Belediyesi Örencik Mahallesi'nde ki mezarlıkta vatandaşların ziyaretlerini ve defin işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri için çevre düzenleme ve genişletme çalışması başlattı.

Gülüç Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada belde de bulunan mezarlıktaki düzenleme ve yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, daha önce bakımsız ve korunaksız durumda bulunan mezarlıkta ilk olarak çevre güvenliği çalışması yapıldığı ve çevresi dekoratif duvarla korunaklı hale getirildiği belirtildi.

Belde mezarlığındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz' anlayışından yola çıkarak mezarlıkları daha düzenli ve korunaklı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Demirtaş konuşmasında "Devam eden çalışmalar kapsamında mezarlığa giriş kapısı yapılacak. Giriş ve çıkış işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için demir sürgülü kapı yapılırken, mezarlık içerisindeki yürüyüş yolları da tamamlanmış olacak. Mezarlık içerisine yerleştirilen merkezi hoparlör sistemi sayesinde mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okutulabilecek. Sistemle Cuma günleri, kandillerde ve bayramlarda mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutulacak. Diğer yandan mevcut ağaçlar bakıma alınırken yeni fidan ekimi ve çevre düzenleme, kırılan zarar gören mezarlarda bakım onarım çalışmaları ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Mezarlığın beldenin en kutsal yerlerimizden birisi. Belediye olarak mezarlığımızı daha modern bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatta olan vatandaşlarımız kadar, ölülerimize de değer veriyoruz. Biz'Ölüsüne saygısı olmayanın, dirisine de saygısı olmaz' diyen bir nesilden geliyoruz. Vatandaşlarımız artık mezarlıkları temiz ve huzur veren haliyle ziyaret edecekler" dedi. - ZONGULDAK