Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor
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Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor

21.10.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:07
Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Site Camii'nin avlusuna cemaatin olumsuz hava koşullarında ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için sundurma yapıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Site Camii'nin avlusuna cemaatin olumsuz hava koşullarında ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için sundurma yapıyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş beldenin merkezinde yer alan Site Camii'nin avlusuna cami cemaatinin her türlü hava koşullarında ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için sundurma inşaatına başladıklarını söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe uygulanan camilerin iç mekanlarının çoğu zaman yetersiz kaldığını ve avlularında kullanılmaya başladığını dile getiren Başkan Demirtaş, "Gülüç Belediyesi olarak beldemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe nedeniyle zaman zaman camilerimizin iç mekanları yetersiz kalabiliyor. Beldemizde bulunan Site Camii'nin avlusunda özellikle Cuma Namazı ve Cenaze namazlarında ister istemez kalabalık oluşuyor. Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde olumsuz hava koşullarını düşünerek avlunun üstünün kapatılarak cami cemaatimizin ibadetlerini sağlamak istedik. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalara başladılar. İnşallah kısa bir süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarından etkilenmeden ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilecekler. Bizler Gülüç halkımıza en güzel hizmetleri sunabilmek için her türlü çalışmayı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor
Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor
Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor
Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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