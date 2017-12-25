Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi, araç parkını güçlendirdi.



Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye araç parkına yeni kar küreme ve tuzlama aracı ile çöp kamyonu ilave ettiklerini söyledi.



Belediye araç parkını güçlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demirtaş, "Göreve geldiğimizde araç parkımız hemen hemen yok gibiydi. Yaptığımız çalımalar neticesi çoğunluğu hibe olarak iş makinesi, itfaiye aracı, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs gibi yaklaşık 40'a yakın araç kazandırdık. Atıl durumda bulunan araçlarımızı da modernize ederek kullanışlı hale getirdik." diye konuştu.



Demirtaş, belde genelinde kış aylarında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin de alındığını bildirdi.