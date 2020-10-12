Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsim Ali İlhan eşi kim?
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Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsim Ali İlhan eşi kim?

12.10.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:40
Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsim Ali İlhan eşi kim?

24 Eylül 1993 doğumlu başarılı oyuncu Bulgaristan'da dünyaya geldi. Gülsim Ali İlhan hangi dizilerde oynadı? Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan boy ve kilosu nedir?

Modellik ile bu sektöre başlayan Gülsim Ali İlhan zamanla oyunculuk üzerine kariyerine devam etti. Kısa sürede birçok başarılı projede yer alan oyuncu Son Yaz Balkanlar dizisi iel oyunculuğa adım attı. Peki, Gülsim Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsim Ali İlhan hangi dizilerde rol aldı?

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Bulgaristan'da dünyaya gelen oyuncu, çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra daha sonrasında süper model yarışmasına katılarak yarışmanın sonucunda Ford Modeli seçilmiştir. 2012 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Terazi burcu ve aynı zamanda yeşil göz rengine sahiptir. Oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Gülsüm Ali İlhan kimdir? Gülsüm Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsüm Ali İlhan eşi kim?

GÜLSİM ALİ İLHAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.76 m

Kilo: 54

Gülsüm Ali İlhan kimdir? Gülsüm Ali İlhan boy ve kilosu nedir? Gülsüm Ali İlhan eşi kim?

GÜLSİM ALİ İLHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gönül Dağı,

Payitaht,

Yüzleşme ,

Diriliş Ertuğrul,

Hanım Köylü

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