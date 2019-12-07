Gülsin Onay, mest etti

07.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:34

MERSİN'de, Dünya Piyanistler Günü dolayısıyla mini konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri mest etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Onay'ın performansı öncesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı. Büyük alkış alan genç piyanistlerin ardından sahneye Onay çıktı. J.S. Bach ve F. Chopin'den parçalar çalan Onay'ı dinleyiciler, ayakta alkışladı. Performans sergileyen genç müzisyenleri ve eğitmenlerini tebrik eden Onay, gençlerle aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA